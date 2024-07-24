مصر.. أزمة محمد صبحي و"المتحدة" بمرحلة جديدة بعد تدخل أشرف زكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الأربعاء، بيانًا، حول اتصال جرى بين النقيب أشرف زكي، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لحل الخلاف بين الشركة والفنان المصري محمد صبحي حول أزمة عرض مسرحية "عيلة اتعملها بلوك".

وجاء في البيان أن أشرف زكي اتصل بالرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وشرح له: "وجهه نظر الفنان الكبير محمد صبحي، وأنه لم يقصد أي إهانة للشركة المتحدة، أو لمنتسبيها، واحترامه للشركة، ودورها الوطني."

ونقل البيان عن أشرف زكي، أن الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة: "أبدى تفهمه لسوء الفهم، ووعدني بإغلاق أي خلاف مع الفنان محمد صبحي، لما فيه مصلحة الفن المصري، وأكد دعم الشركة المستمر لكل مبدع، وقوى مصر الناعمة.



وأتى بيان نقابة المهن التمثيلية، بعد بيان نشره صبحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث فيه عن الاتصال الذي جرى بينه وبين أشرف زكي، قائلاً: "تحاورنا حول أزمة مسرحية (عيلة اتعملها بلوك)، وبثها بالتلفزيون، والمشاكل التي حدثت، والتي قد يكون فيها سوء فهم.. وربما عرض المسرحية، وبثها دون إعلانات، وتقديمها في موعد غير الذي اتفقنا عليه هو الذي سبب بعض الضيق لنا جميعا.."

وأضاف صبحي: "الشركة المتحدة وأنا كفنان، يجب أن نحرص على صورتنا، وصورة وطننا مصر، وتركت للدكتور أشرف زكي أن يتخذ ما يراه وينهي الموضوع"، وختم بيانه بالقول: "احترامي للنقابة، واحترامي للمتحدة، ويظل بيننا كل الحب كمصريين، لا نصنع صراعاً يلهينا عن تقدمنا، ورفعة وطننا، وريادتنا".

واندلعت الأزمة بين الشركة المتحدة، والفنان محمد صبحي، بعد بيان أعلن فيه الأخير عن "اتخاذ الإجراءات القانونية" بعد ما وصفه بـ "اغتيال مسرحية عيلة اتعملها بلوك"، وتوجه بالاعتذار لجمهوره، واتهم المتحدة بـ "ضرب بنود العقد بينهما، وأهمها عدم قطع المصنف الفني بإعلانات سوى بين الفصلين، وعدم حذف أي كادر، ولا لقطة، ولا جملة، ولا إغلاق الصوت" بدون موافقة كتابية منه.

ومضى صبحي باتهامه للشركة قائلًا: " لقد تجاوزت الشركة المتحدة كل الحدود، والحقوق، واغتالت المسرحية، وعدم احترام الجمهور، والإعلان عن موعد بث المسرحية قبلها بأسبوع"، وأبدى استيائه من موعد بثها الذي وصفه بـ "السيء".

ورداً على اتهامات صبحي، وإعلانه اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، أصدرت الشركة المتحدة بيانًا مطولًا نشرته عدة وسائل إعلامية مصرية، ومنها "الأهرام"، عبرت فيه عن استغرابها من تصريحاته، وأكدت "عدم الإخلال ببنود العقد"، وأشار البيان الذي يمكن وصفه بشديد اللهجة، إلى وجود "الكثير من التحفظات" لدى المتحدة "على جودة محتوى المسرحية بشهادة المتخصصين".

وأضافت أنها "قبلتها مراعاةً لخصوصية" حالة الفنان محمد صبحي، وحفاظا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبًا لنفسه"، ونفت: "بشكل قاطع؛ حذف أي مشاهد، أو مقاطع، أو كتم صوت، أو أي تعديل على المسرحية المذكورة، حيث تم إذاعتها كاملة، كما أرسلتها الشركة المنتجة".

وزعمت أن المسرحية "فشلت" في "جذب الإعلانات، مجددًا، وتحملت الشركة خسارتها في صمت، إكرامًا للفنان الكبير ورفعًا للحرج عنه."

وفندت الشركة في عدة نقاط ادعاءاتها، بأن صبحي هو من قام بالإخلال ببنود التعاقد بينهما، وأعلنت في ختام البيان أنها: "ستلجأ للقضاء المصري العادل، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، حفاظًا على حقها والعاملين فيها، في عدم الرضوخ لضغوط تستهدف الربح غير المُستحق، تحت مُسمى (القيمة) أيما كان صاحبها".