الأردن.. تعليق من الأمير الحسين على موعد ولادة الأميرة رجوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورده على تمني السلامة لزوجته الأميرة رجوة الحسين المتوقع أن تلد مولودهما الأول الصيف الجاري.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول الذي نشره ولي العهد عبر خاصية "الستوري" على صفحته الرسمية بمنصة انستغرام وهو يقول "قرّبنا قرّبنا".

وسبق للديوان الملكي الأردني إعلانه أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري، وكان ولي العهد الأردني قد عقّب في مقابلة على قناة العربية على توقعاته عن شعور الأبوة، قائلا: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

ويذكر أن الأميرة رجوة الحسين أثارت تفاعلا واسعا الأسبوع الماضي بعد تداول مقطع فيديو لها تتحدث باللهجة السعودية قائلة: "أنا الانميشن كان شي دايما كنت حاب اتعلمه.. بس ما عرفت عليه.." وذلك في زيارة مقر شركة "ديجيتالز" المتخصصة بالإنتاج الفني للرسوم المتحركة.