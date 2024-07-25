بالصور.. سلمى حايك تحمل شعلة أولمبياد باريس في قصر فيرساي

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بالصور.. سلمى حايك تحمل شعلة أولمبياد باريس في قصر فيرساي
Credit: Photo by Lyvans Boolaky/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشرت النجمة المكسيكية سلمى حايك، مجموعة صور ومقاطع فيديو، لمشاركتها في تتابع حمل الشعلة الأولمبية، في قصر فيرساي، استعداداً لانطلاق أولمبياد باريس، الجمعة.

وعلقت سلمى على الصور، قائلة: "كان لي شرف حمل الشعلة الأولمبية، رمز النور والأمل والسلام والوحدة."
وأضافت: “إذا كنت تؤمن بهذه القيم، فاعلم أنك كنت معي في كل خطوة على الطريق"، وعبرت عن فخرها "بتمثيل الروح الدائمة للألعاب الأولمبية".

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ورفعت سلمي حايك حماسة متابعيها، في مجموعة صور مرحة من الكواليس، نشرتها قبل الصور الرسمية لمشاركتها في تتابع حمل شعلة أولمبياد باريس 2024.

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