بالصور.. سلمى حايك تحمل شعلة أولمبياد باريس في قصر فيرساي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشرت النجمة المكسيكية سلمى حايك، مجموعة صور ومقاطع فيديو، لمشاركتها في تتابع حمل الشعلة الأولمبية، في قصر فيرساي، استعداداً لانطلاق أولمبياد باريس، الجمعة.

وعلقت سلمى على الصور، قائلة: "كان لي شرف حمل الشعلة الأولمبية، رمز النور والأمل والسلام والوحدة."

وأضافت: “إذا كنت تؤمن بهذه القيم، فاعلم أنك كنت معي في كل خطوة على الطريق"، وعبرت عن فخرها "بتمثيل الروح الدائمة للألعاب الأولمبية".

ورفعت سلمي حايك حماسة متابعيها، في مجموعة صور مرحة من الكواليس، نشرتها قبل الصور الرسمية لمشاركتها في تتابع حمل شعلة أولمبياد باريس 2024.



