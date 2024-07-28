الكشف عن الإعلان الترويجي لفيلم "الملحد" بتصنيف رقابي "+16"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أطلقت شركة "السبكي" للإنتاج، الإعلان الترويجي لفيلم "الملحد"، السبت، بعد تحديد موعد عرضه في دور السينما المصرية، منتصف آب/ أغسطس المقبل.

ويكشف الإعلان الترويجي للفيلم، عن مواجهة بين "الشيخ حافظ" الذي يؤدي دوره الفنان المصري محمود حميدة، وابنه "يحيى" ويجسد شخصيته الفنان أحمد حاتم، بسبب خروج الابن عن معتقده، بينما تلعب الفنانة صابرين دور والدة "يحيى" التي تبدو ممزقة بين ابنها وزوجها.

وفيلم "الملحد" من تأليف الكاتب المصري إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، ويتناول "قضية التطرف الديني والإلحاد"، وتأثيراتها الاجتماعية، ويضم على قائمة أبطاله، الفنانون: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، أحمد بدير، شيرين رضا، نجلاء بدر، وتارا عماد.

وأبرز الإعلان الترويجي للفيلم، التصنيف العمري للمشاهدة "+16"، وهو مطابق لما ورد على نسخة إجازة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، التي نشرها الكاتب إبراهيم عيسى عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

لكن موعد عرض الفيلم في دور السينما المصرية، تم تحديده قبل أيامٍ قليلة، وبعد "شد وجذب، ومعاناة لمدة 3 سنين"، بحسب ما أعلن المخرج محمد جمال العدل في تدوينةٍ نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك مؤخراً.



