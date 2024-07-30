دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه برنامج "قهوة بيومي" الذي من المقرر أن يقدمه الفنان المصري بيومي فؤاد، على تلفزيون الكويت، انتقادات استباقية من متابعين كويتيين على منصة "إكس"، حتى قبل عرض حلقاته الأولى.

وبعد مزاعم تقاضي الفنان المصري مبلغا كبيرا، مقابل تقديمه البرنامج، نفت وزارة الإعلام الكويتية، في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسمي، علي منصة "إكس": "صحة ما نُشر في عدد من الحسابات ببرامج التواصل حول تكاليف التعاقد مع أحد الفنانين العرب"، دون أن تذكر بيومي فؤاد بالاسم.

ووجه الإعلامي الكويتي داهم القحطاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، دعوة لـ"رفع عريضة شعبية"، توجه لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، لوقف عرض البرنامج، وذلك من خلال فيديو، كال فيها الانتقادات للفنان المصري بيومي فؤاد.

وأعلن القحطاني في تدوينة لاحقة على "إكس"، الثلاثاء، أن عدد المشاركين في "توقيع العريضة"، بلغ "حتى الآن نحو 300 مواطن ومواطنة"، كما انتقد أسلوب الإعلان التشويقي للبرنامج.

كما عبر متابعون كويتيون آخرون، عن استغرابهم من أسلوب الإعلان عن البرنامج.