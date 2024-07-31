"الشامي" يثير الجدل بإحيائه حفلا في بيروت بعد الضربة الإسرائيلية بقليل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المغني السوري الشاب عبد الرحمن فوّاز الملقّب بـ "الشامي"، الجدل بين متابعين على منصات التواصل، انتقدوا إحيائه حفلاً في بيروت، بعد وقت قليل من الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، الثلاثاء، بينما رأى آخرون أن ذلك "فعل حياة" في مواجهة الحرب والموت.

ورغم ذلك كان حفل "الشامي" جماهيرياً، بشكلٍ ملفت، وشهد محاولاتٍ عديدة لاقتحام المسرح، من معجبين، لالتقاط صورة مع المغني السوري الشاب، الذي يحظى بشعبية متزايدة.

وقبيل انطلاقة الحفل، كتب "الشامي" عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام: " أنا بطريقي لعندكم، لنعمل أحلى حفلة صارت، منزعل سوا، ومننبسط سوا.. بحبكن".

وخلال الحفل خاطب "الشامي" الجمهور: "نحن جيل الحرب، جايي هون أعطيكن أمل وتعطوني أمل."



وكانت الشركات الراعية، والمنظمة للحفلات الفنية في لبنان، قد أعلنت مؤخراً عن تأجيل مجموعة من الحفلات لنجوم عرب في بيروت، بسبب مخاطر الحرب، في حين أكد الفنان المصري محمد رمضان أن حفله سيقام في موعده خلال الشهر المقبل.

