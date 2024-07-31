نجيب ميقاتي: الغارة الإسرائيلية على بيروت "عمل إجرامي"

(CNN)-- أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الغارة الإسرائيلية على بيروت، وقال إنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وذكر ميقاتي، للوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، أن الغارة "عمل إجرامي"، ودعا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتهديداتها وتنفيذ القرارات الدولية".

وأضاف أن "آلة القتل الإسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، البقاع، ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".

وفي الوقت نفسه، قال النائب علي عمار، المسؤول في "حزب الله"، لقناة NBN اللبنانية، إن "المقاومة لن تسكت عن اعتداء كهذا"، وأضاف: "العدو يعرف أن المقاومة لن تسكت عن اعتداء كهذا، وكما اعتاد شعبنا فإن هذه الدماء لن تذهب سدى".

وفي سياق متصل، قُتل 3 أشخاص على الأقل في الغارة الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة، بحسب وسائل الإعلام، إن طفلين وامرأة قُتلوا في الغارة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء، أن القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر (المعروف أيضا بالسيد محسن) قُتل في الغارة على جنوب بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن شكر هو "القيادي العسكري الأبرز في التنظيم، ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه، كان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".