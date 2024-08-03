ولادة الأميرة رجوة.. أول تعليق لولي عهد الأردن والملكة رانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني منشورا يعلن فيه ولادة زوجته الأميرة رجوة الحسين، صباح السبت.

وقال الأمير الحسين بالمنشور الذي نشره عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة انستغرام: "الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لق من الله علينا بمولودة أسميناها إيمان، اللهم أكتب لها حسن الخُلق والخلق والصحة والعافية، اللهم أنبتها نباتا حسنا وأجعلها من الصالحات الذاكرات.."

من جهتها نشرت الملكة رانيا، والدة ولي العهد تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: " الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".

وأصدر الديوان الملكي الأردني بيانا ورد فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وأضاف: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت".

وتابع: "يعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".