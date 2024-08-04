دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار طلب وجهته الأميرة رجوة الحسين وزوجها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للأردنيين عقب ولادة ابنتهما الأميرة إيمان، السبت، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت الأميرة رجوة والأمير الحسين من الأردنيين الراغبين بإرسال ورود وهدايا للتهنئة بالمولودة الجديدة بالتبرع لصندوق لرعاية الأيتام.

جاء ذلك في بيان نشره الديوان الملكي الأردني، وكان نصه: "يعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا ومقاطع فيديو من استقبال العائلة الملكية للمولودة الجديدة التي أثار اختيار اسمها "الاميرة إيمان" تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.