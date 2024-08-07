شوغا من فرقة "BTS" يعتذر عن ركوب سكوتر كهربائي وهو في حالة سكر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتذر نجم "الكي-بوب" شوغا، بعد أن تم القبض عليه، وهو يقود سكوتر كهربائي وهو تحت تأثير الكحول.

وقال المغني، وهو عضو في فرقة "BTS" الكورية في منشور على منصة مجتمع معجبي البوب الكوري "ويفيرس"، إنه "حزين" واعتذر من معجبيه لإحباطهم.

وأوضح ما حدث معه، قائلاً: "الليلة الماضية، شربت أثناء تناول العشاء، ثم عدت إلى المنزل على دراجة كهربائية. اعتقدت أنها كانت مسافة قصيرة، ولم أكن على علم بحقيقة أنه لا يمكنك ركوب دراجة كهربائية عندما تكون تحت تأثير الكحول، وبالتالي انتهكت قانون المرور على الطرق"، بحسب ما ورد في منشور شوغا على "ويفيرس".

وأضاف: "سقطت بمفردي أثناء ركن السكوتر الكهربائي أمام بوابة منزلي، وعندما قامت الشرطة التي كانت قريبة بقياس مستوى الكحول لدي، تم تغريمي، وتم إلغاء رخصتي".

وأشار شوغا إلى أنه لم يصب أحد، ولم تحدث أي أضرار، لكنه أراد أن يعتذر، قائلاً: "أعتذر لكل من تضرر من تصرفاتي المتهورة والخاطئة، وسأهتم أكثر بتصرفاتي حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور في المستقبل".

وأصدرت "BigHit Music" ، شركة التسجيلات والوكالة التي تدير فرقة "BTS"، بيانًا قالت فيه إن المسافة التي قطعها شوغا على السكوتر: "500 متر فقط"، وأضافت أنه يمكن أن يخضع لإجراءات تأديبية، لأنه يعمل حاليًا كوكيل خدمة اجتماعية، وهو شكل بديل للخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.