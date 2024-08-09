غنى لها واحتضنها أمام الجميع.. راغب علامة في فيديو رومانسي مع زوجته من إحدى حفلاته

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غنى لها واحتضنها أمام الجميع.. راغب علامة في فيديو رومانسي مع زوجته من إحدى حفلاته
Credit: Ragheb Alama/insagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشر الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو يغني فيه لزوجته جيهان، في إحدى حفلاته مؤخراً، وظهر الثنائي بغاية الرومانسية، وتبادلا القبل، والأحضان أمام الجمهور.

واستعان راغب في تعليقه علي الفيديو الذي حقق تفاعلاً كبيراً علي منصات التواصل، بكلمات من الأغنية التي كان يؤديها : " قرّب خلّيني ضمّك...واتركني دوب بعيونك الحلوين..أم خالد ولؤي".

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وشاركت جيهان علامة، الفيديو، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت عليه بالقول "أعوذ من شر حاسد إذا حسد"، وأضافت إيموجي "الخرزة الزرقاء"، و"الكف" المعروفان في الثقافة الشعبية العربية، كتعويذة من الحسد.

واعتبر متابعون أن الفيديو الذي تشاركه الثنائي كان بمثابة "رد ذكي" على شائعات توتر العلاقة بينهما، بسبب سلوك معجبات راغب في حفلاته الأخيرة.

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ويستعد الفنان اللبناني، لإحياء حفل في الساحل الشمالي، ونشر فيديو يوثق وصوله واستقباله في مصر.


 

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