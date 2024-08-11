دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ وضع دور السينما والترفيه والسياحة والفنادق والأمن في دول أوروبا والولايات المتحدة، بعد تجربة عاشها هناك لمدة شهر، وأكد أن وضعها في السعودية ودول الخليج أفضل بكثير وأن مستقبلها واعد.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لمدة تتجاوز الشهر كنت خارج المملكة بين أوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا بقول كلام فيه البعض ما راح يصدقه لكن بقول اللي شافت عيني".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية في منشوره: "أبي أتكلم في قطاع السياحة والترفيه، أولا ما لقيت ولا سينما نظيفة، وكراسي غير مريحة وشاشات عرض قديمة وأنظمة صوتية مضروبة، فرق السماء والأرض عن السينما في الخليج عموما والمملكة خصوصا".

وأردف تركي آل الشيخ قائلا: "ثانيا المطاعم الخدمة طاح مستواها كثير وعدد العاملين أقل من المطلوب ونفسية اللي يخدمك مضروبة...، وجودة الأكل صح جيدة لكن لا تختلف كثيرا عنا وفي بعض الأحيان عندنا أفضل، الأوتيلات قديمة في أغلبها والجديد منها ملخبطين في الخدمة...وطلبات دون المستوى فرق السماء والأرض عن عندنا الله لا يغير علينا".

ومضي تركي آل الشيخ يقول: "والآن عن الملاهي والتجربة الترفيهية كلها قديمة ولا في جديد ومن دقة وزحمة وخدمة أقل من عادية لدرجة أن أولادي في كل مكان يقارنوا بينها وبين موسم الرياض والخليج والكفة عندهم تميل لنا طبعا، والآن بتكلم عن الأمان لا تلبس ساعة للرجل والمرأة لا تشيلين شنطة للمرأة خليك مصحصح في القهاوي والمطاعم انتبه وأنت راكب التاكسي وش الله حادني أكون على أعصابي كسائح".

وأكد رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه: "خليجنا ومملكتنا أمن وأمان الحمد لله، باختصار جالس متحمس للمشاريع اللي بتجي وبتكون نقلة ومتأكد أنها بتعدي الغرب بمراحل، وإذا بتتكلمون على الجو من آخر شهر تسعة إلى نص شهر خمسة الجو عندنا جميل ورائع وخصوصا من شهر 11 إلى شهر 3، جونا أحلى جو في العالم وباقي السنة فيه مدن عندنا في الجنوب والطائف والشمال جوها رائع".

وختيم تركي آل الشيخ قائلا: "باختصار الخليج عامة ومملكتنا الحبيبة خاصة في الحاضر والمستقبل هي الوجهة في العالم، وإذا اكتملت المشاريع ووسائل النقل والقطارات بينها وانتهت المطارات ووصلت طلبات الطيارات سنكون بعبع كبير في السياحة والترفيه، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد القائد الملهم عراب الرؤية المباركة الذي يعمل ليل نهار لوضع مملكتنا الحبيبة في مصاف أكبر الدول في العالم في كل القطاعات، والوعد بيني وبينكم في قادم الأيام وبتشوفون إن الله أحيانا، الكلام اللي قلته بعيونكم، وخليجنا واحد".