توم كروز يؤدي قفزة جريئة من سطح الملعب في حفل ختام أولمبياد باريس 2024

(CNN)--خلال الحفل الختامي لأولمبياد باريس2024 ، الأحد، قام النجم الأمريكي توم كروز بقفزة جريئة من أعلى "ستاد دو فرانس"، أعطى من خلالها لمحة لما ستكون عليها الأمور، مع انتقال الألعاب الأولمبية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 2028.

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وعلى غرار مشاهد الأكشن في أفلامه، تم إنزال بطل فيلم "المهمة المستحيلة" إلى أرضية الملعب بواسطة كابل، ثم شق طريقه بين الرياضيين إلى المسرح، وصافحهم والتقط صور "سيلفي" على طول الطريق، وعانق إحدى الرياضيات بحماسة.

وفي إطار تسليم هوليوود إلى لوس أنجلوس، التي ستستضيف الألعاب في عام 2028، حمل كروز العلم الأولمبي وثبته على دراجة نارية، وخرج من الملعب وسط حشد من الرياضيين.

وفي مقطع تم تسجيله مسبقًا، شوهد كروز، وهو يتجول عبر باريس وصولاً إلى الطائرة التي ستُقِلُه إلى لوس أنجلوس، وحلت الحلقات الأولمبية محل حرف "o" المزدوج في كلمة في لافتة "هوليوود" الشهيرة.