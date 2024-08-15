عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي، موقفه من إصدار شيرين عبدالوهاب لأغنيتين جديدين، من ألحانه، وأحداهما من كلماته أيضًا، وأعرب في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الأربعاء، عن سعادته الكبيرة بإصدار الأغنيتين، رغم أنه كان يفضل إصدارهما بـ"طريقة أفضل على كل المنصات"، بحسب قوله.

وأشار الشافعي إلى أنه كان يتحدث مع شيرين حتى آخر لحظة قبل إصدار الأغنيتين، وأبدى تفهمه لموقفها، خاصة أنها وعدت جمهورها بذلك، وقال إنه يدعمها "مهما حصل"، وأضاف: "من المهم أن نسمعها في كل مكان، وعلى كل المنصات".

وتابع الشافعي: " نحن نحب شيرين، ولدينا شيرين واحدة في مصر.. نريد أن نسمعها، ونريد لأغانيها أن تصدر، وأن نفرح بها"، وأعرب عن أمله في أن تتجاوز هذه الأزمة، كما تجاوزت الأزمات السابقة".

وذلك في إشارة إلي أزمة شيرين المتصاعدة مع شركة "روتانا" التي قامت بحذف أغنيتها الجديدتين من قناتها الجديدة على موقع يوتيوب، وقال الشافعي إنه "سمع كلاما متناقضا من محامي الشركة، ومحامي الفنانة المصرية، وكلاهما محاميين كبار" بحسب تعبيره. وتساءل: "لماذا لا يتم إنهاء هذه الأمور القانونية بشكل واضح".

وتمنى عزيز الشافعي تدخل شخصيات موسيقية، وقانونية كبيرة لحل هذه المشكلة، بما يضمن حصول كل الأطراف على حقوقها، ويسمح لشيرين باستئناف نشاطها الفني.

وكانت شيرين عبدالوهاب أصدرت أغنيتين جديدتين، الثلاثاء، عبر حسابها الجديد على منصة "إكس"؛ الأولى بعنوان "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والثانية تحمل عنوان "اللي يقابل حبيبي" من كلمات الشاعر تامر حسين ، وألحان الشافعي.

وأضافت شيرين لاحقاً، روابط لمشاهدة أغنيتها الجديدتين، عبر قناة جديدة باسم "Sherin Abdel Wahab" أطلقتها حديثاً على موقع يوتيوب، لكن شركة "روتانا" قامت بحذفهما بعد ساعات.

وتمنى الشاعر تامر حسين في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" من "عُقلاء ومُحبين الفن العربي التدخُل بحكمة" لحل ما وصفه بـ "الاحتقان الحاصل بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا"، ودعا إلى تجنب "الفتن" في التعليقات، ودعم شيرين وتشجيعها.



