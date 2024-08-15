هيفاء وهبي تتجاوز أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--خاطب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، نظيره مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الأربعاء، لإعلامه برفع إيقاف من تصاريح العمل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد "حفظ موضوع الشكوى" المقدمة ضدها من إحدى شركات الإنتاج الفني.

وكشف الخطاب الموجه من نقابة المهن التمثيلية في مصر، إلى نقابة المهن الموسيقية، أنه تم "التصالح" بين وهبي والشركة، و"التنازل وديًا" عن الشكوى المقدمة ضدها.

ومن المفترض أن نقابة المهن الموسيقية في مصر، ستواصل إجراءاتها ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أن أخطرتها مؤخراً بإيقاف منح تصاريح العمل لها، لحين حضورها إلى مقر النقابة، الأحد المقبل، و"المثول للتحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية" بالنقابة، في الشكاوى المقدمة ضدها.

فالأمر لا يقتصر، على الشكوى المقدمة ضد وهبي من إحدى شركات الإنتاج الفني أمام نقابة المهن التمثيلية، والتي تم حلها، هناك أيضًا شكوى مقدمة ضدها، أمام نقابة المهن الموسيقية لـ "إخلالها باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي، وحصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل"، بحسب ما ذكر سابقًا موقع "الأهرام".



