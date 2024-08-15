دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، الخميس، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، برده على طلب من أحد المتابعين بإبداء رأيه في الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم "الملحد" بعد إعلان منعه من العرض.

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، موجها كلامه لنجيب ساويرس قائلا:"لا ما تقول لنا رأيك إيه في المؤلف بتاع قصة الفيلم...الشهير بإبراهيم عيسي وأنت تعرفه علم اليقين، وكان شغال في المحطة بتاعتك أيام ثورة يناير، وكمان أحد مؤسسي جمعية (تكوين). أتمني إنك ترد مش تكبر دماغك"، حسب تعبيره.

وردا على ذلك، علق رجل الأعمال المصري على المستخدم قائلا عبر حسابه على منصة "إكس" عن إبراهيم عيسى: "عبقرى ومثقف من الدرجة الأولى وقارئ لكل التاريخ الإسلامى ومن دعاة التنوير والحرية، عظيم".

وأثار السؤال ورد نجيب ساويرس تفاعلا على المنصة ذاتها، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان ساويرس رد، الثلاثاء، على سؤال حول ما إذا كان قد شاهد فيلم "المُلحد" مشيرا إلى أنه لم يقم بذلك بسبب "منع" عرضه، مؤكدا أن "المنع غلط".