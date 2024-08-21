دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--باشرت نيابة "حوادث غرب القاهرة الكلية"، الأربعاء، التحقيق في واقعة مشاجرة بين الفنان المصري محمد فؤاد وطاقم مستشفى "عين شمس" التخصصي.

وأمرت النيابة باستدعاء الفنان المصري لسماع أقواله باتهام مدير المستشفى وطبيب، والطاقم الطبي له بـ"السب والقذف"، أثناء تأدية عملهم في قسم الطوارئ، كما ستسمع لأقوال شقيق محمد فؤاد داخل غرفة المستشفى، بعد الاستعلام عن حالته الصحية وبيان قدرته على الاستجواب، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وكان كان قسم شرطة "الوايلى"، قد تلقى بلاغًا بالواقعة، وتم تحرير محضر بها، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وخلافًا لبيان المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبدالله، الذي جاء فيه أن النقابة لن "تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وتلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة"، أصدر النقيب مصطفى كامل بياناً مطولاً، يسرد فيه رواية الفنان محمد فؤاد للواقعة، ويؤكد فيه "حتمية الوقوف" بجانبه، و"تكليف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة الأمر قانونيًا، والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية".

واستهل نقيب المهن الموسيقية بيانه الذي نشرته صحيفة "الأهرام"، بالتعبير عن احترامه للأطباء، وطواقم التمريض في مصر.

ونقل مصطفى كامل عن الفنان محمد فؤاد قوله: "وجدت طبيبًا يقف، ويكتب في أوراق، وألقيت عليه السلام مرة وأكثر، بل ومددت يدي لمصافحته ولم يعبرني بأي اهتمام، ثم طلبت مني إحدى الممرضات إيداع مبلغ 70 ألفًا تحت حساب المستشفي فقلت لها حاضر، وكان كل همي أن أسأل عن حالة شقيقي، وماذا به، وأسباب دخوله لغرفة العمليات، فقلت للطبيب (كان الله في عونك شكلك لسه صاحي من النوم، ممكن أعرف حالة شقيقي) فما كان من السيد الطبيب إلا أن قال (هاتوا الأمن يرمي البتاع ده بره)"، في إشارة إلى الفنان محمد فؤاد .



وتابع مصطفى كامل بما معناه أن محمد فؤاد، الذي كان يشعر بـ"الرعب" على حالة شقيقه، شعر بالإهانة، من التعامل "غير اللائق، وغير المبرر"، وسأل الطبيب عن اسمه.

وقال كامل إن محمد فؤاد أرسل له "فيديو أراد به أن يوثق ما يحدث معه من تعمد الإهانة، ليقوم السيد الطبيب بنهر محمد فؤاد وجذب الموبايل من يده والتعدي عليه بالركل والضرب".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أنه قام بالبحث عن مقاطع الفيديو المتداولة عن الواقعة، ووجد "كافة الفيديوهات تبدأ من مرحلة معينة فقط، ولا يوجد بها بداية المشاجرة والدافع لحدوثها.."، دون وجود الفيديو المُرسل له من الفنان محمد فؤاد والذي "يُظهر بما لا يدع مجالاً للشك طريقة معاملة السيد الطبيب من البداية "، بحسب تعبيره، وطالب بـ"فحص كاميرات مستشفى عين شمس التخصصي لإيضاح الحقيقة كاملة ً للعدالة أولاً، وللرأي العام".

