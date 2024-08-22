كريستيانو رونالدو يتحدث عن عامه الأول في السعودية.. شاهد ما قاله

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل أبنائه على تلقيه درع من يوتيوب بعد تجاوز عدد متابعيه 5 ملايين متابع بعد نحو 5 ساعات على انشاء قناته الخاصة.

القناة التي أطلقها رونالدو تحمل اسم "UR. Cristiano" وتضم (حتى كتابة هذا التقرير) أكثر من 15 مليون مشترك.

ونال مقطع الفيديو الذي نشره رونالدو عن ردة فعل أبنائه على منصة أكس (تويتر سابقا) أكثر من 35 مليون مشاهدة بعد أقل من 10 ساعات على نشره.

ويركز محتوى القناة كما يظهر في الفيديوهات التي تم نشرها، على استكشاف المزيد عن حياة نجم كرة القدم البرتغالي، وأسرته، وآرائه في مسيرته الكروية، ووجهة نظره في العديد من الموضوعات.