أحمد سعد يمازح جمهور جدة حول أغنيته "سعودي وأسمر وعيونه خضرا"

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أحمد سعد يمازح جمهور جدة حول أغنيته "سعودي وأسمر وعيونه خضرا"
Credit: Benchmark_ksa/"x"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحيا المطرب المصري أحمد سعد، حفلاً جماهيريًا على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" في جدة، الخميس، بالشراكة مع فرقة "كايروكي" المصرية.

وخلال الحفل مازح أحمد سعد جمهوره السعودي، حول أغنيته التي أطلقها مؤخراً "سعودي وأسمر وعيونه خضرا"، قائلاً: بصراحة أول ما مندخل المطار واحنا منشوف ناس جميلة، حببتنا أكثر وأكثر بالسعودية، بس الناس قعدت تسأل هو مين السعودي الأسمر اللي عيونه خضرا ده؟".

وتابع المطرب المصري بطرافته المعهودة: "أنا أقول لكم.. هو انت لو بصيت للعلم بتعاك، حتبقى عينك خضرا كده كده، بيقى أسمر وعيونه ايه؟"، فأجاب الجمهور بحماس "خضرا".

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وأدى أحمد سعد في الحفل مختارات من أغانيه الرائجة، وقدم أغنية جديدة بعنوان "صاحبي الجدع" بالشراكة مع  إيهاب عبد الواحد، وأحمد طارق يحيي.

 

كما تفاعل جمهور مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بشكل كبير مع  الأغاني التي قدمتها فرقة "كايروكي" في الحفل.
 

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