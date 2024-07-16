أحمد سعد يثير جدلا بصورة تجمعه مع ويل سميث وجوني ديب

محمد صلاح وأحمد سعد يثيران الجدل بالرقص والغناء في اليونان و"ثريدز" يزعج "تويتر".. الأبرز في أسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل مجددًا، بصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الثلاثاء، جمعته بالفنانين الأمريكيين ويل سميث، وجوني ديب، وبدا فيها أنهم كانوا معًا في رحلة بحرية.

وعلق أحمد على الصورة، قائلا: "إحساس جميل إنك تجمع أصحابك، شكرًا أصدقائي على الزيارة الجميلة"، دون أن يحدد المكان.

وحققت الصورة تفاعلًا كبيرًا، بعد وقتٍ قصير من نشرها، وتباينت آراء المتفاعلين معها،. بين معجبٍ بها، ومشككٍ في مدى صحتها.

ونشر أحمد عبر حسابه الرسمي في إنستغرام الصورة ذاتها، وصورًا أخرى مع مجموعة أكبر من الأصدقاء من الرحلة ذاتها.

وكان الفنان المصري قد نشر عبر حسابه في إنستغرام، مقطع فيديو للقائه مع ويل سميث في الرياض، وصورة جمعته بجوني ديب، أواخر العام 2023.