دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توجه الفنان الأردني عاكف نجم بالاعتذار للشعب السعودي، عن المشاركة في الفيلم الهندي "حياة الماعز"، الذي تعرضه نتفلكس، وأثار الكثير من الجدل والانتقادات خاصة بين المتابعين السعوديين على منصات التواصل.

وقال نجم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "أود في هذا البيان المقتضب ان أوضح للجمهور الكريم عامة، ولأهلنا في السعودية خاصة أن مشاركتي في الفيلم الهندي (حياة الماعز)، والذي أثار لغطا، واختلافا في الآراء والفهم، كانت بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بأفضل ما يكون".

وأوضح الفنان الأردني أنه لم يقرأ الفيلم كاملا، بل دوره فقط، قائلاً: "شُرح لي عن الفيلم وبطله بأنه يتوه في الصحراء لأيام عدة يصل حد الموت، ثم ينقذه رجل سعودي شهم هو أنا، وهذا ما دفعني للموافقة على أداء الدور لكونه يعكس شهامة السعوديين وإنسانيته، لأفاجئ حينما رأيت الفيلم كغيري بأنه يقدم بالإضافة لشخصيتي المثالية بعض النماذج السعودية السلبية، و بصدق وتحت أي ظرف لم أكن لأشارك فيه لو أنني عرفت كامل تفاصيله".

واختتم نجم بيانه بالقول: "اعتذر للشعب السعودي الشقيق الذي طالما ربطتنا معه أواصر الأخوة، والقرابة، والنسب قيادة وشعبا، وستبقون الأهل والعزوة والأحبة لقلبي، ولقلوب كل الأردنيين".

ويروي فيلم "حياة الماعز" قصة شاب هندي يدعى "نجيب" ذهب إلى السعودية، بحثاً عن عمل، ووقع ضحية شخص ادعى أنه كفيله، ووجد نفسه محتجزاً في صحراء لا نهاية لها، وعاش ظروفاً مأساوية أُجبر فيها على العمل.

وأدى عاكف نجم دوراً اقتصر على مشاهد محدودة في الفيلم، لرجل سعودي، ينقذ "نجيب" بعد رحلة التيه الطويلة، والقاسية في الصحراء، بينما أدى الفنان العماني طالب محمد البلوشي دور "الكفيل".

وخلافاً لموقف الفنان الأردني، صرح الفنان العماني طالب محمد، مؤخراً، بأنه ليس نادمًا على المشاركة في الفيلم الهندي "حياة الماعز"، من بطولة الممثل بريثفيراج سوكوماران ويقوم بدور "نجيب"، وإخراج بليسي.

