توج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، فريق فالكونز السعودي بقيادة مساعد الدوسري، بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

واخُتتمت منافسات البطولة التي امتدت لـ8 أسابيع في الرياض، وشارك فيها أكثر من 1500 لاعب، في 22 بطولة، تنافسوا على جوائز تجاوزت قيمتها الـ60 مليون دولار أمريكي.

وفي السعودية ما زال الجدل مستمراً على منصات التواصل حول الفيلم الهندي "حياة الماعز" الذي تعرضه منصة نتفلكس.

وطال الفنان العماني محمد طالب البلوشي الكثير من الانتقادات بسبب مشاركته في الفيلم بدور الكفيل، وأعلن مؤخراً في مقابلة لإذاعة "هلا إف إم" العمانية بأنه ليس نادماً على مشاركته.

ومن العناوين الفنية الأبرز والتي حققت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الأسبوع الماضي، تقدم جينيفر لوبيز بطلب الطلاق رسميًا من بن أفليك بالتزامن مع الذكرى الثانية لحفل زفافهما في العام 2022. وأدرجت تاريخ انفصالهما في 26 أبريل/نيسان 2024، مما يعني أن زواجهما استمر لمدة سنة وتسعة أشهر.

وكانت علاقة الفنانة الإماراتية أحلام بزوجها مبارك الهاجري تحت دائرة الضوء، خلال الأسبوع الماضي.

وخرج الهاجري عن صمته، وتحدث عن علاقته بزوجته في فيديو توجه به لمتابعي حسابه على سناب شات، وذلك في رد على ما وصفه بـ"الحملة الشرسة" التي يتعرضون لها.

وأكدت أحلام على متانة علاقتها بزوجها في رد على تدوينة لأحد متابعيها على منصة "إكس".

وفاجأ كريستيانو رونالدو متابعيه، بالطريقة التي قدم فيها جورجينا رودريغز، في فيديو يدعو فيه للاشتراك في قناته الجديدة على يوتيوب، قائلاً: "أقدم لكم زوجتي.. جيو".

وحققت القناة أرقامًا قياسية في أعداد المشتركين خلال ساعات من إطلاقها، ونشر نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل أبنائه على تلقيه درعا من يوتيوب .

أخيراً.. أحيت نجوى كرم حفلاً جماهيريًا في دمشق بعنوان "ورود الدار"، وأعربت المطربة اللبنانية عن سعادتها بالحفاوة التي قوبلت بها من الجمهور السوري.