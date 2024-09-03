دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر المنتج السعودي، والرئيس السابق لمهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، عن امتنانه "العميق" لتكريمه بجائزة القيادة الخيرية، في حفل "أمفار" 2024، الذي أقيم على هامش الدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقال في تصريح خاص لـ CNN بالعربية: "أشعر بتواضع وامتنان عميق، لحصولي على هذه الجائزة. أؤمن بشدة بعمل (أمفار)، وسأفعل كل ما بوسعي لدعم هذا العمل، حتى يتم العثور على علاج لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهو الأمر الأقرب للتحقق الآن أكثر من أي وقت مضى"



وأضاف: "حصولي على جائزة القيادة الخيرية هو شرف يفوق كل توقعاتي. لا يوجد أي منا قد قام بما يكفي للحصول على هذا الشرف. هذه ليست النهاية، سنواصل دعم العمل الجاد الذي تقوم به المؤسسة منذ سنوات عديدة. ويشرفني مشاركة هذه اللحظة مع عائلتي السينمائية، والمختارة، السيد ريتشارد غير، الذي حصل على جائزة الإلهام من (أمفار)".

ويدعم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حفل "أمفار"، الذي ترأسته جمانة الراشد رئيسة مؤسسة المهرجان، وشهد حضورًا سعوديًا مميزًا هذا العام، كما حضره أيضًا نخبة من المشاهير والنجوم العالميين، من بينهم أنطونيو بانديراس، لوسيان لافيسكونت، وريتشارد غير، وغيرهم.

وكُرّم محمد التركي بجائزة القيادة الخيرية من "أمفار" خلال الحفل، "لتفانيه الاستثنائي في دعم أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية، واهتمامه الثابت في تعزيز مكافحة الإيدز، والتي أشادت به مؤسسة (أمفار)"، بحسب بيان صحفي تلقت CNN بالعربية نسخة منه.



