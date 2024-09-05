"حكي ما نقال".. فرقة "رند" اللبنانية تفوز بجائزة موسيقية عالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--فازت فرقة "رند" الموسيقية اللبنانية، بجائزة InterContinental Music Awards لعام 2024، في فئة الأغنية الشرقية، عن أغنيتها "حكي ما نقال"، وأهدت الفرقة هذا الإنجاز لكل من استمتع بموسيقاها على مر السنين.

والفرقة مؤلفة من الأشقاء: يوسف، وليلى، وجمال أبو حمد، وبدأت مسيرتها في 2013، وقدمت خلالها عددًا من الأغاني الناجحة، بما في ذلك أغنية "حكي ما نقال" التي فازت بالجائزة.

والأغنية من كلمات جمال أبو حمد ومن ألحان شقيقها يوسف، وتوزيع مارك أبو نعّوم، وصدرت في العام 2021، وتم اختيارها سابقًا، كواحدة من أغنيات المسلسل المصري "الهرشة السابعة" الذي حقق نجاحًا كبيرا في موسم دراما رمضان 2023.

ويأتي فوز "حكي ما نقال" بجائزة InterContinental Music Awards لعام 2024، عن منطقة الشرق الأوسط، تتويجًا لسلسلة النجاحات التي حققتها الأغنية، وفرقة "رند" على العديد من منصات الاستماع الموسيقية خلال السنوات الأخيرة.

وأقيم حفل توزيع جوائز InterContinental Music Awards في دورته الـ 12 بمدينة لوس أنجلوس في أمريكا مؤخرًا، ويعتبر من الأحداث البارزة التي تحتفي بأفضل الأعمال الموسيقية حول العالم، وتنافس فيه هذا العام فنانون من 55 دولة.