دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وجّه صناع الفيلم التونسي "عائشة"، رسالة تضامنية مع غزة، من مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 81، قبيل عرض الفيلم في المهرجان.

ونشر المخرج مهدي برصاوي، صورة للافتة عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها بالإنكليزية، بحسب ما تُظهر الصورة : "أوقفوا الإبادة الجماعية".

ويشارك الفيلم التونسي "عائشة"، في مسابقة "آفاق" إحدى المسابقات الموازية للمسابقة الرسمية في مهرجان فينيسا هذا العام.

وتدور أحداث الفيلم حول "آية التي تجد نفسها محاصرة في حياة مملة في (توزر) جنوب تونس، وبعد أن تصبح الناجية الوحيدة من حادث، تبدأ حياة جديدة في العاصمة بهوية جديدة، لكن هذه الهوية تتعرض للخطر، عندما تصبح الشاهد الرئيسي على خطأ في عمل أمني".

ويضم فيلم "عائشة" على قائمة أبطاله: فاطمة صفر، نضال السعدي، ياسمين ديماسي وهالة عياد.

وهذا الفيلم الثاني للمخرج التونسي مهدي برصاوي، بعد فيلم "بيك نعيش" الذي فاز بجائزتين في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي سنة 2019.