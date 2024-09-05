عصام عمر يشير للعلم الفلسطيني في مهرجان فينيسا السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشر الفنان المصري عصام عمر، صورة له على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي، أشار فيها لعلم فلسطيني كان يعلقه كدبوس على سترة بدلته، وذلك خلال توجهه لحضور العرض الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي يشارك ببطولته.

وعلق عصام على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "أحلى صورة في حياتي علشان فلسطين فيها".

وعُرض الفيلم المصري "البحث عن مخرج لخروج السيد رامبو" لخالد منصور، الأربعاء، ضمن برنامج "آفاق جديدة - إكسترا" من الدورة الـ 81، لمهرجان فينيسيا السينمائي، في عودة للسينما المصرية إلى عروض المهرجان، بعد غياب 12 عامًا، بحسب ما أعلنت "فيلم كلينك"، الشركة المنتجة والموزعة للفيلم.

وتدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حول: "حسن، الذي يجد نفسه مضطرا إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه في رحلته لإنقاذ كلبه الوفي رامبو".

والفيلم من بطولة الفنان المصري عصام عمر، والفنانة الأردنية ركين سعد، والفنانين المصريين أحمد بهاء، وسما إبراهيم، وإنتاج محمد حفظي، ورشا حسني، بدعمٍ من مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي" السعودية.

وكان المخرج المصري خالد منصور، قد أعلن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن الكلب الذي شارك في بطولة الفيلم، سيظهر على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا الـ 81، وهذا ما حدث بالفعل بحسب صورة نشرها خالد من العرض الرسمي للفيلم.



