"الترفيه لعبتك".. تفاعل مع صورة لتركي آل الشيخ من طفولته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل متابعو تركي آل الشيخ، مع صورة نشرها من طفولته، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، علق عليها بالقول "من 41 سنة"، وبدا فيها وهو يلهو بألعاب رائجة في تلك الفترة.

وغلب على تعليقات المتابعين الطريفة، الربط بين منصب آل الشيخ الحالي كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وشغفه منذ الطفولة.

وأعادت صورة تركي آل الشيخ، متابعيه، إلى ذكريات الطفولة، والزمن الجميل.

ولفت التلفون الرخامي الذي ظهر في الصوة والذي كان رائجاً في تلك الفترة، أنظار متابعيه، ولم يفوتوا فرصة التعليق.

ودعا راشد الزهراني، إلى الاستفادة من هذه الفكرة، وطرح مشروع "بناء منصة وطنية للتاريخ المصوّر للسعوديين".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، عن فعاليات موسم الرياض بنسخته الـ5، والتي ستنطلق في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.