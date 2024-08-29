تركي آل الشيخ يكشف عن فعاليات النسخة الـ5 من موسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن فعاليات موسم الرياض بنسخته الـ5، والتي ستنطلق في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وسيقام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع، ويشهد إقامة 11 بطولة عالمية و 10 معارض ومهرجانات.

وبحسب بيانٍ صحفي صادر عن هيئة الترفيه السعودية، سيشهد حفل الافتتاح الذي سيقام في منطقة "المملكة أرينا": "تحديد بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل في الملاكمة، عندما يتواجه الروسيين أرتور بيتربيف وديميتري بيفول في نزال (IV CROWN SHOWDOWN) الحاسم، مع فقرة غنائية لأحد النجوم العالميين، ستكون مفاجئة الحدث".

ومن الفعاليات المرتقبة في موسم الرياض، بنسخته الـ5؛ إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين، في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، أي قبل انطلاقة الموسم رسميًا بأيام.

ورياضيًا أيضًا، سيشهد موسم الرياض المقبل، "النزال الثأري" بين بطلي الملاكمة تايسون فيوري، وأولكسندر أوزيك، بالإضافة إلى بطولة القتال النهائي "UFC"، وعرض المصارعة "WWE CROWN JEWEL & RAW"، وبطولة التنس "سيكس كينج سلام"، التي ستجمع "أشهر وأهم 6 لاعبين في كرة المضرب في الترتيب العالمي".

فنيًا؛ سيقام حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في نسخته الخامسة الذي "سيتوج أبرز صناع الترفيه في العالم العربي، بحضور عدد من نجوم العالم" مطلع العام المقبل.

وسيكون زوار موسم الرياض على موعد مع عروض مسرحية لنخبة من أشهر النجوم العرب مثل: إسعاد يونس، محمد هنيدي، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد حلمي، وأكرم حسني، وحسن البلام، وهشام ماجد، وشيكو، وعمرو يوسف، وأحمد العونان، ودينا الشربيني، ومنه شلبي.

وهناك أيضًا؛ "الليلة اللاتينية"، ليلة ستاند اب كوميدي مع نجم سلسلة أفلام "باد بويز" الشهيرة مارتن لورنس، وعرض موسيقي يقدمه أحد أشهر عباقرة الموسيقى التصويرية في العالم الألماني الشهير "هانز زيمر".

وبعد "النجاح الكبير" لمهرجان الكلاب العام الماضي، سيشهد موسم الرياض المقبل، النسخة الثانية من المهرجان، "مع طاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف شخص، و350 كلب من جميع أنحاء العالم، يشاركون في خمس بطولات مع أعلى قيمة جوائز في العالم".



وسيكون عشاق الموضة على موعد مع "1000 موسم وموسم" الذي يقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب.

إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي ستكون بانتظار زوار موسم الرياض بنسخته الـ5.



