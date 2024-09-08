تركي آل الشيخ بجانب مشاري العفاسي بصورة تشعل تكهنات وتوقعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، صورة له مع القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي، مثيرا تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرها تركي آل الشيخ على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) بدون تعليق، في حين نشر العفاسي صورة مماثلة على صفحته الرسمية بإكس مكتفيا بالتعليق: " تحضيرات تاريخية ضخمة.. قادمة.. بإذن الله".

وتنوعت التكهنات التي تداولها رواد مواقع التواصل فمنهم من توقع "عمل فني قادم" في حين ذهب آخرين لتوقع "الإعداد لمسابقة القرآن الكريم والأذان السنوية".

وسبق للعفاسي أن أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا صور له راكبا سيارة فارهة، ليرد حينها القارئ الكويتي على مهاجمته في تدوينة على صفحته بإكس: "للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".