هذا ما قاله سعد الصغير أمام النيابة بعد القبض عليه في مطار القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--خلال التحقيق معه أمام النيابة، قال المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، إنه "لم يكن يعلم بأن تلك المواد التي ضُبطت بحوزته مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج "، وأوضح أنه "لا يجيد القراءة باللغة الإنجليزية"، وكان يعتقد أن ما ضبط بحوزته "سجائر إلكترونية عادية".

وقررت النيابة العامة عرض سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي لأخد عينة من الدم والبول لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، وذلك بعد أن تم القبض عليه الثلاثاء، في مطار القاهرة، بعدما ضبطت سلطة الجمارك بالمطار بحوزته "سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريجوانا".

وبمواجهته أقر أنها "بقصد التعاطي"، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني الحكومي.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت: "بحبس سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحرير فيش وتشبيه له، وترفق صحيفة سوابقه بالأوراق، ويراعى التجديد له في الموعد المقرر قانونًا".

وصرح الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية لـ"بوابة الأهرام"، أن مجلس إدارة النقابة سيعقد اجتماعا طارئا الأربعاء حول أزمة سعد الصغير، وسيعلن عن تفاصيل الاجتماع فور انتهائه.