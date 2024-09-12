تايلور سويفت وكيتي بيري في أبرز لحظات حفل توزيع جوائز MTV الـ 40

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--فازت تايلور سويفت بحصة وافرة من جوائز MTV Video Music لعام 2024، الأربعاء بما في ذلك: "فيديو العام"، "فنان العام"، "أفضل تعاون"، و"أفضل موسيقى بوب"، وكرمت كيتي بيري بجائزة MTV Video Vanguard Award .

وشهد حفل جوائز MTV Video Music الذي أقيم على مسرح UBS Arena في لونغ آيلاند في نيويورك، بأمريكا، حضورًا قويًا لنجمات البوب الأمريكيات بإطلالاتهن الجريئة، وأدائهن المفعم بالحيوية.

وكان الحفل أيضًا غنيًا باللحظات البارزة، ومنها إشارة تايلور سويفت التكريمية لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، أثناء تسلمها لجائزتها الأولى بالحفل.

كما شكرت خلال الحفل صديقها ترافيس كيلسي على تشجيعه، قائلة: "كل ما يلمسه هذا الرجل يتحول إلى سعادة، ومرح، وسحر".

ولم تفوت نجمة البوب الأمريكية الفرصة لدعوة أنصارها للتسجيل والتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وذلك بعد الضجة التي أحدثتها مؤخراً بإعلان دعمها لكمالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيس في الانتخابات.

وكان من اللحظات المؤثرة في حفل جوائز MTV Video Music، قيام الممثل أورلاندو بلوم، بتقديم زوجته كيتي بيري، لتسلم جائزة MTV Video Vanguard Award.

وقال بلوم إن بيري: "جلبت إحساسًا بالبهجة والضحك، وألهمت أجيالًا من الناس من جميع أنحاء العالم" طوال حياتها المهنية، وشكرت نجمة البوب والممثلة الأمريكية زوجها وابنتهما ديزي وفريقها، ومؤيديها، المعروفين باسم "كاتيكاتس"، الذين قالت إنهم وقفوا بجانبها "مدى الحياة".