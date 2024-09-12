ترامب: تايلور سويفت ستدفع ثمنا باهظا لتأييدها كامالا هاريس

"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

مؤرخة رئاسية لـCNN: هاريس قد تقلب الأمور إذا تحدث ترامب عن هذه المسألة بالمناظرة

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "لم يكن من محبي نجمة البوب تايلور سويفت"، وأضاف أنه يعتقد أن سويفت "ستدفع ثمنا باهظا في السوق" بعد أن أيدت نائب الرئيس كامالا هاريس في أعقاب المناظرة الرئاسية التي بثتها شبكة ABC ، الثلاثاء.

وذكر ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أنا في الواقع لم أكن من محبي تايلور سويفت.. هى شخصية ليبرالية للغاية، يبدو أنها تؤيد دائما الديمقراطيين".

وكانت سويفت قالت في منشور على إنستغرام إنها شاهدت المناظرة وستدلي بصوتها لصالح هاريس، منهية التكهنات حول ما إذا كانت ​​ستعلن عن آرائها السياسية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لا يعرف ما إذا كان يريد مناظرة كامالا هاريس مرة أخرى حيث زعم أنه "فاز في المناظرة"، وأضاف: "عندما تفوز بالمناظرة، لا أعرف، لا أعرف أنني أريد إجراء مناظرة أخرى".

يذكر أن حملة هاريس دعت إلى إجراء مناظرة أخرى، بعد لحظات من انتهاء تلك المناظرة.

وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون: "تحت الأضواء الساطعة، تمكن الشعب الأمريكي من رؤية الاختيار الذي سيواجهه هذا الخريف في صناديق الاقتراع: بين المضي قدمًا مع كامالا هاريس، أو التراجع مع ترامب، هذا ما رأوه الليلة وما يجب أن يروه في مناظرة ثانية في أكتوبر/ تشرين الأول، نائب الرئيس هاريس مستعدة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترامب سيوافق؟".