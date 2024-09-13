سعد الصغير.. آخر التطورات في قضيته بعد القبض عليه بمطار القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تم تجديد حبس المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بقرار من قاضي في محكمة مصر الجديدة، الخميس، بتهمة "حيازة مواد مخدرة خلال عودته من الخارج"، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وكان سعد قد خضع قبل صدور القرار بتجديد حبسه، لفحص عينات من دمه، في مصلحة الطب الشرعي، بقصد بيان تعاطيه للمواد المخدرة، من عدمه.

وحققت النيابة العامة في وقتٍ سابق مع سعد، الذي قال إنه "لم يكن يعلم بأن المواد التي ضُبطت بحوزته مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج"، وأوضح أنه "لا يجيد القراءة باللغة الإنجليزية"، وكان يعتقد أن ما ضبط بحوزته سجائر إلكترونية عادية".

وتم القبض على سعد الصغير، في مطار القاهرة، الثلاثاء، بعدما ضبطت سلطة الجمارك بالمطار بحوزته "سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريغوانا".

وبمواجهته أقر أنها "بقصد التعاطي"، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

