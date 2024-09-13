دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--عشية عرض أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل التركي "المتوحش"، خلط صناع العمل الأوراق، بإعلان ترويجي جديد صدر مؤخراً ، تبدو فيه "رؤيا" تواجه الموت، و"يمان علي" يظن أنها تخلت عنه، ومواجهة بين "آلاز" و"آسي"، "وسرحان" يحتضن طفله من "شيبنام" بعد سنوات.

يقول "يمان علي" بحسب ما كشف الإعلان الترويجي الجديد إن "رؤيا"، تركت له رسالة وذهبت دون أن تلتفت وراءها، بينما تظهر حبيبته في لقطات أخرى ملاحقة، وتواجه خطر الموت، وفي لقطة صادمة يفاجئ "يمان" بجثة لفتاة، ما يفتح الكثير من الاحتمالات أمام متابعي الموسم الثاني.

وفي اللقاء المرتقب بين "آلاز" و"آسي"، تحدث مواجهة بين الحبيبين اللذين افترقا في الموسم الأول، يطلب فيها المسامحة من حبيبته قائلاً: "أما أن تسامحيني أو تقتتليني"، ويكشف عن يديه الملطختين بالدماء، فتصرخ في وجهه مصدومة: "قاتل.."

كما يظهر "سرحان" في الإعلان، وقد استعاد حياته الطبيعية، يبدو أنه يبحث عن "رؤيا"، وفي لقطة أخرى يحتضن طفله من "شيبنام" الذي فشل في اختطافه بالجزء الأول، وذلك بعد أن طالب باستعادته من إحدى الشخصيات المنضمة حديثًا للمسلسل في الموسم الثاني.



وبعد التفاعل الكبير الذي حققه الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثاني، فاجأ صناع المسلسل التركي "المتوحش" الجمهور، بتأجيل موعد العرض أسبوعا إضافيا، ليصبح الموعد الجديد في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري.



ولمن فاتته مشاهدة الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، نقدم لكم فيما يلي ملخصًا عنها:

ترفض "نسليهان" إقامة الحداد على ابنتها "إيجه" رغم مرور 40 يومًا على وفاتها، لحين العثور على "سرحان"، وتصبح حادة الطباع، وتفرط في حماية ابنها "آلاز"، وابنتها "شاغلا"، وتسجنهم في غرفهم، لتضمن عدم تواصلهم مع والدهم.

وتفاجئ "آسي" باكتشاف حملها من "آلاز"، وحينما تخبره بذلك، يخبرها بأنه لا يريد أن يصبح أبًا، بسبب ما عاناه مع والده، فتقرر حبيبته التخلي عن الجنين، وتفترق عنه.

وتواجه محاولات "يمان علي" بإقناع إخوته، وحبيبته "رؤيا" باحتضان طفل "سرحان" من عشيقته "شيبنام" التي توفيت أثاء ولادته، بالرفض.

لكنه ينجح أخيراً في استمالة قلب "رؤيا" للطفل الذي، أرادت أن تطلق عليه اسم "جان"، وبينما يكون الجميع تقريبًا نائمون، بسبب تأثير الدواء المنوم الذي وضعه "سرحان" في الحلوى التي تم توزيعها إكرامًا لذكرى وفاة "إيجه"(بحسب عادة تركية)، يخرج الأخير من مخبأه في قبو القصر.

وتحدث مواجهة بين "سرحان"، و"نسليهان"، بعد اكتشافها بأنه يحاول اختطاف الطفل، تلاحقه، فيهاجمها، وينجح في عملية الاختطاف، لولا أن "يمان علي" لحق به في اللحظات الأخيرة.

لكن المفاجأة، أن "سرحان" يتعرض لإطلاق الرصاص من الخلف، وانتهى الموسم الأول، بترك الاحتمالات مفتوحة حول هوية مطلق النار؛ "آلاز" الذي كان خارج القصر، "نسليهان"، أم حبيبها "غوفين"؟