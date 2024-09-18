بدء تصوير "ليالي روكسي".. يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد 42 عامًا

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بدء تصوير "ليالي روكسي".. يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد 42 عامًا
Credit: Muna Wassef Official Instagram & Duraid Lahham /EMAR EL SHAM, BY: Nabil.Nejem

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن المخرج السوري محمد عبد العزيز، عن انطلاقة تصوير مسلسل "ليالي روكسي"، الثلاثاء، من بطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي، وسيجمع المسلسل بين الفنانين السوريين القديرين دريد لحام ومنى واصف، بعد مرور 42 عامًا، على مشاركتهما بطولة مسلسل "وادي المسك" عام 1982.


وسيكون "ليالي روكسي" على قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2025، وتدور أحداثه في دمشق، خلال عشرينيات القرن الماضي، وتتناول في أحد خطوطها كواليس تصوير أول فيلم روائي سوري.

والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المخرج محمد عبد العزيز، وإنتاج شركة "أفاميا"، ويضم على قائمة أبطاله أيضًا: عدنان أبو الشامات، وسيم الرحبي، جمال العلي، وممثلون كثر آخرون.

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