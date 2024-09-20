دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يجمع بين الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، في ديو غنائي لاثنتين من أشهر أغانيهما الوطنية، من إنتاج المخرج السعودي حسام يحيى الزهراني، بتقنية الذكاء الاصطناعي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال المخرج الزهراني، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " قمت بإنتاج عمل شخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي بالصوت والصورة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، تعبيراً عن فخرنا بأرضنا وإرثنا الذي يتجدد مع كل نغمة خالدة".



وتم التنويه في مقدمة الفيديو إلى أن "القصة من وحي خيال صانع العمل، ولا تمت للواقع بصلة، فقد تم استخدام الذكاء الاصطناعي بالصوت والصورة".

ويجمع الفيديو بين الفنانين الراحلين طلال مداح، وأبو بكر سالم، في ديو غنائي يمزج بين أغنيتي "وطني الحبيب" التي غناها مداح في ستينيات القرن الماضي، و"يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم، وتعود لأواخر السبعينيات، وكلاهما من أشهر الأغاني الوطنية السعودية.

وأعاد أصيل نجل الفنان الراحل أبو بكر سالم، مشاركة الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في تدوينة قال فيها: " أحلى مجموعة أغاني وطنية، فكرة، واختيار، وتنفيذ"، وتوجه بالشكر في تدوينة أخرى للمخرج حسام يحيى الزهراني.