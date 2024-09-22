راشد الماجد يؤدي النشيد السعودي في نزال ويمبلي والقصبي يتفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى راشد الماجد النشيد الوطني السعودي، السبت، في لندن، قُبيلَ انطلاق نزال حاسم بين الملاكمين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا، الذي انتهى بفوز الأخير بالضربة القاضية، في أول حضور لموسم الرياض بالمملكة المتحدة.

وتفاعل الممثل السعودي ناصر القصبي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، بطرافته المعهودة، مع طريقة نطق اسم راشد الماجد باللغة الإنكليزية، خلال تقديمه قبل انطلاق مراسم النزال.

كما شارك تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، فيديو عبر منصة إكس، برفقة راشد الماجد، بعد انتهاء النزال، ظهر فيه الأخير، وهو يؤدي مقطعًا من أغنية الراحلة أم كلثوم "يا مسهرني".

وشهدت العاصمة البريطانية، لندن، حدثًا وُصف بالتاريخي، ضمن نزالات الملاكمة التي تعرف بـ الـ Undercard في ملعب ويمبلي، وهو " بطاقة موسم الرياض نسخة ويمبلي"، بحضور تركي آل الشيخ، ونجوم عرب وعالميين، كان من بينهم الفنان المصري أحمد عز.

وحافظ الملاكم البريطاني دانييل دوبوا على لقبه في الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، حينما أسقط خصمه أنتوني جوشوا أكثر من مرة في جوالات النزال، لينهيه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة.



