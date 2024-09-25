سعد لمجرد يتوجه بالشكر لإليسا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجه الفنان المغربي سعد لمجرد، برسالة شكر للفنانة اللبنانية إليسا، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال فيها: " كم هو جميل أن أتذوق طعم النجاح بجانب أحبائي. كل الشكر والاحترام للفنانة العظيمة إليسا".

وشكر لمجرد في تدوينته أيضًا: الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، والمغني والملحن المصري رامي جمال، والموزع المصري أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة وصول عدد مشاهدات أغنية "من أول دقيقة"، الديو الغنائي الذي جمعه مع إليسا الـ 500 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب..

وصدرت الأغنية، في مايو/أيار 2022، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ إصدارها، وأداها سعد وإليسا معًا في حفل ضمن فعاليات موسم جدة بالسعودية، في حزيران/ يونيو من العام ذاته.



