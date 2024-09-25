ليدي غاغا تعلن عن ألبوم "هارلي كوين" المصاحب لفيلم Joker: Folie à Deux

(CNN)-- أعلنت ليدي غاغا الحائزة على جائزة الأوسكار، يوم الثلاثاء، أنها ستصدر ألبومًا جديدًا بعنوان "هارلي كوين"، وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، إنه ألبوم مصاحب للفيلم القادم "Joker: Folie à Deux"، والذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب خواكين فينيكس.

وسيتم إصدار الألبوم في 27 سبتمبر، وفقًا لما أعلنته غاغا في منشورها على إنستغرام، وسيتضمن 13 أغنية، منها ما سيكون بعنوان "Good Morning" و"World on a String"، و"The Joker"، بالإضافة إلى الأغاني الأخرى.



وحصلت غاغا سابقًا على إشادة من النقاد، بشأن الأغاني التي كتبتها للأفلام التي لعبت دور البطولة فيها. وفازت غاغا بجائزة الأوسكار عن أغنية "Shallow" التي كتبتها وأدتها في فيلم "A Star is Born" عام 2018.

وسيكون ألبوم "هارلي كوين" منفصلاً على ما يبدو عن الألبوم السابع القادم لغاغا، والذي كانت تعمل عليه، وتروج له أيضًا عبر حساباتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بمثابة متابعة لألبوم "Chromatica" الذي أصدرته 2020، وأعلنت في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أن أول أغنية منه ستصدر في تاريخ غير محدد خلال الشهر المقبل.

وخرج فيلم "Joker: Folie à Deux" من بطولة خوان فينيكس، وليدي غاغا، وإخراج تود فيليبس، خالي الوفاض من مهرجان فينيسيا الذي اختتم دورته الـ 81 مؤخراً، وسيعرض الفيلم في دور السينما حول العالم، بدءًا من 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



