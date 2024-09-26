"البحث عن علا" في موسمٍ ثانٍ على نتفلكس.. ما الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، وعشية عرض الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" على نتفلكس، قالت الممثلة هند صبري إن "علا" بطلة المسلسل "نضجت، وكَبُرت قليلاً"، لكنها أبقت الاحتمالات مفتوحة أمام المشاهدين فيما إذا كانت ستصبح أكثر تعقلًا أم لا؟

ومن ضمن التغييرات التي تحدث عنها أبطال الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، في مقطع فيديو شاركته هند عبر حساباها الرسمي على إنستغرام؛ تم الكشف عن ظهور شخصية جديدة باسم "كريم عابد"، يؤديها الممثل ظافر عابدين، ستلعب دوراً في تغيير حياة "علا" على ما يبدو.



كما ستعيش كل الشخصيات، "رحلة اكتشاف الذات"، بما في ذلك "علا" التي تواصل رحلة "إعادة اكتشاف ذاتها، والتأقلم مع التحديات الجديدة التي تواجهها، كتربية طفليها، واستقلالها المادي".

وحقق الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل في العالم العربي، وظهرت فيه "علا" تتعرض لخيبة جديدة من "مروان" الذي كانت تخطط أو تتوقع الارتباط به على ما يبدو، وتقول في لقطة لاحقة "أنا خلاص شطبت على الصنف ده، خالص"، وربما تتجدد مغامراتها (علا) العاطفية، مع ظهور "كريم عابد" في حياتها.

وأعاد إعلان ترويجي لاحق، تظهر فيه "علا" بفستان الزفاف، بينما يكون "مروان" بانتظارها، خلط الأوراق فيما يتعلق بتوقعات المشاهدين للموسم الجديد.

