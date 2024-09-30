رغم اعتذاره.. تغريم شوغا من BTS بحوالي 11400 دولار

(CNN)-- تم تغريم نجم البوب الكوري شوغا عضو فرقة BTS الكورية الجنوبية بعد ضبطه، وهو يركب دراجة كهربائية تحت تأثير الكحول.

وتبلغ قيمة الغرامة مبلغ 15 مليون وون (حوالي 11400 دولار)، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بموجب قانون المرور على الطرق، حسبما قضت محكمة منطقة سيؤول الغربية، في أمر موجز أُرسل إلى المغني في 27 أيلول/ سبتمبر.

وتم ضبطه في أغسطس/آب، وقد قاد دراجته الكهربائية، لمسافة تقدر بـ500 متر (حوالي 1600 قدم) على دراجة نارية كهربائية تحت تأثير الكحول. وعلى الرغم من أنه لم يجرح أي شخص أو يتسبب في أي ضرر، إلا أنه من غير القانوني ركوب دراجة نارية بعد شرب الكحول في كوريا الجنوبية.

وأصدر شوغا اعتذارًا بعد وقت قصير من الحادث، في منشور على منصة مجتمع معجبي البوب الكوري "ويفيرس".

وتباينت آراء المتابعين في ذلك الوقت حول اعتذار شوغا على منصات التواصل في كوريا الجنوبية، بين من وجدوا أنه ليس كافيًا، بينما قدر متابعون هذه الخطوة، وعبروا عن دعمهم له.

ويواجه نجوم "الكي-بوب" باستمرار، تدقيقًا هائلاً تحت الأضواء في كوريا الجنوبية.