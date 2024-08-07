محمد رمضان يتراجع عن قراره بالغياب عن موسم دراما 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، وهو يوقع عقد عمل فني جديد، وعلق على الصورة بالقول "رمضان يجمعنا"، وذلك بعد أن أعلن في وقتٍ سابق من العام الجاري غيابه عن موسم دراما 2025.

ولم يوضح الفنان المصري أي تفاصيل عن العمل الذي سيعود من خلاله إلى منافسات موسم العرض الرمضاني في مصر، وذلك بعد غيابه عن الموسم الماضي 2024، حيث كان "جعفر العمدة" أحدث أعماله التلفزيونية في موسم دراما رمضان 2023.



كما نشر محمد رمضان، عدة مقاطع فيديو من حفله الجماهيري الأخير، الذي أحياه في الساحل الشمالي.

وتعرض رمضان مؤخراً لانتقادات، بسبب نشره صورًا من بروفات هذا الحفل، بينما كان الوسط الفني المصري يعيش حالة من الحزن على وفاة مُنتجين فنيين في حادث أليم، وسبق له أن تعاون معهم في أعمال تلفزيونية، ومنها مسلسل "البرنس".



