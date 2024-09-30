سلمى أبو ضيف تكشف عن حملها بصورة على غلاف "فوغ" العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتصدر الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، غلاف مجلة "فوغ" العربية، لعدد تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بصورة تكشف عن حملها، وجنس مولودها، وذلك بعد مرور أشهر على زواجها في حزيران/ يونيو الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فوغ" العربية، صوراً للغلاف، ومقاطع من مقابلة مع سلمى، قالت فيها: "حين علمتُ أنني حامل، شعرتُ بمزيج من المشاعر المتضاربة، وقع علي الخبر في البداية كالصدمة، لكنني أيضًا شعرت بالفرح والتوتر في آنٍ واحد".

وكشفت سلمى عن "تأثير والدتها على رؤيتها للأمومة، حيث تلعب دورًا جوهريًا في تشكيل شخصيتها"، بحسب مجلة "فوغ" العربية.

وتحدثت سلمى في المقابلة عن رسالة كتبتها مع زوجها، لابنتهما المنتظرة.

وحققت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، نجاحاً جماهيريًا ونقديًا، من خلال بطولتها لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي قدمته في موسم دراما رمضان 2024، ويرجح غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل.



