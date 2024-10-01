مواجهة طريفة في الإعلان الترويجي لموسم الرياض تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إعلاناً ترويجيًا جديداً لموسم الرياض المقبل، يركز على نزالات الملاكمة المرتقبة في الموسم، من بطولة نجمي كرة القدم السعوديين حسين عبد الغني، ومحمد الشلهوب.

وأدى حسين عبدالغني، نجم كرة القدم السعودي السابق في ناديي النصر والأهلي دور ملاكم ، دور ملاكم كاد يقضي على خصمه، لولا تدخل محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السابق، بطريقة طريفة.

وأثار الإعلان تفاعلاً بين محبي نجمي كرة القدم السعوديين حسين عبد الغني، ومحمد الشلهوب، وغلبت الطرافة على تعليقات المتابعين.

وستنطلق فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسيقام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع، ويشهد إقامة 11 بطولة عالمية و 10 معارض ومهرجانات.