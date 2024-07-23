تركي آل الشيخ: إعادة النظر في إنتاج فيلم أثارت قصته جدلا واسعًا في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعادة النظر في إنتاج فيلم سينمائي أو العمل على تطوير سيناريو العمل، الذي أثارت قصته جدلا واسعًا في مصر.

وقال تركي آل الشيخ، في "بيان توضيحي" نُشر عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: "نظرًا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية؛ فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقًا طموح المشاهد العربي".

وأوضح تركي آل الشيخ أن القرار يأتي "رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

في وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية عن مجموعة من الأفلام يعتزم صندوق "Big Time" إنتاجها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "النونو" من بطولة الفنان أحمد حلمي.

تدور قصة الفيلم حول شخص محتال يتورط في عمليات نصب في السعودية. وأثار الكشف عن قصة الفيلم جدلا واسعًا في مصر.