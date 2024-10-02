سلمى أبو ضيف توجه رسالة حازمة للمتنمرين على صور حملها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استعرضت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، حملها في جلسة تصوير من باريس، شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، لكن ردود أفعال مسيئة دفعتها على ما يبدو لحجب التعليقات عن الصور، ووجهت في منشور لاحق رسالة حازمة للمتنمرين.

وأعلنت سلمى أنها ستتخذ إجراءات قانونية تجاه أي مضايقة، أو عنف في التعبير، تعليقاً على رسالة وجهتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت فيها: "إن السخرية من جسدي بسبب حجم بطني هو فعل تنمر مقزز، لقد تعرضت للسخرية من جسدي طوال الوقت بسبب نحافتي، والآن من حجم بطني".



وأضافت: "أعتقد أن حملي ينبغي ألا يمنعني من العمل، أو القيام بأشياء خاصة بي، وأعتقد أنه لا ينبغي لي إخفاؤه لأنه يزعج نظرك.. ببساطة لا تنظر".

وختمت الفنانة المصرية رسالتها الحازمة للمتنمرين: "لقد كنت صامتة منذ أن بدأت مسيرتي المهنية بشأن مدى قسوة الناس معي، والمضحك أنهم لا يصبحون أكثر لطفًا بل يزدادون قسوة. وبقدر ما لديهم الجرأة على التحدث بشكل سيء عني، فلن أتسامح مع أي نوع من المضايقات أو العنف اللفظي تجاهي أو تجاه عائلتي.. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وحضرت سلمى مؤخراً، عرض أزياء للملابس النسائية لربيع وصيف 2025، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وشاركت متابعيها صوراً من إطلالتها بهذه المناسبة، في جلسة تصوير كشفت فيها عن بطنها الحامل.



وتتصدر الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، غلاف مجلة "فوغ" العربية، لعدد تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بصورة تكشف عن حملها، وجنس مولودها، وذلك بعد مرور أشهر على زواجها في حزيران/ يونيو الماضي.