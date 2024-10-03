بعد اعتراف طبيب بالذنب.. إليكم آخر تطورات قضية وفاة ماثيو بيري

مرتبطون بموت نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري.. اعتقال "ملكة الكيتامين" و4 غيرها بعد أشهر من وفاته

(CNN)-- اعترف مارك تشافيز، أحد الطبيبين المتهمين فيما يتعلق بوفاة نجم مسلسل "فريندز"، ماثيو بيري، بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب أثناء مثوله أمام المحكمة في لوس أنجلوس، الأربعاء.

وبموجب الاتفاق، أقر تشافيز رسميًا بالذنب في التآمر لتوزيع الكيتامين على بيري، الذي توفي في أكتوبر 2023، بسبب "الآثار الحادة" للتخدير والغرق اللاحق، وفقًا لتقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس.

وقدم تشافيز اتفاق اعترافه رسميًا مع المدعين خلال جلسة الأربعاء، وحدد القاضي موعداً للحكم في 2 نيسان/ أبريل 2025. ويواجه تشافيز عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهو الحد الأقصى الموصى به للعقوبة المنصوص عليها في اتفاق الإقرار بالذنب.

وتواصلت CNN مع محامي تشافيز ومكتب المدعي العام الأمريكي للتعليق.

وخلال مثوله أمام المحكمة الشهر الماضي، اعترف تشافيز بالتهم الموجهة إليه، وتنازل عن حقه في توجيه الاتهام إلى هيئة محلفين كبرى.

وتشافيز متهم بتزويد الطبيب سلفادور بلاسينسيا بالكيتامين الذي تم إعطاؤه لبيري من خلال وصفة طبية احتيالية، وفقًا لوثائق المحكمة.

وبلاسينسيا وتشافيز من بين الأشخاص الـ 5 الذين تم اتهامهم فيما يتعلق بوفاة الممثل المحبوب، كما تم توجيه التهم إلى مساعد بيري الشخصي، كينيث إيواماسا، وإيريك فليمنغ، أحد معارف بيري، وكانا، إلى جانب تشافيز، متعاونين مع المدعين العامين.

واعترف فليمنغ بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين، وتهمة توزيع الكيتامين مما أدى إلى الوفاة، وكذلك اعترف إواماسا، بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين مما تسبب في الوفاة، وتم تحديد مواعيد للحكم في الأشهر المقبلة.

ودفعت جاسفين سانغا - التي قال ممثلو الادعاء إنها كانت تدير ما يرقى إلى "متجر لبيع المخدرات" في منزلها – والطبيب بلاسينسيا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما والتي تشمل تزوير السجلات الطبية والتآمر للتوزيع من بين أمور أخرى.

وسيتم محاكمة سانغا وبلاسينسيا معًا، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 آذار/ مارس 2025 ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التمهيدية في 19 شباط/ فبراير المقبل.