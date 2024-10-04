"المتوحش" في بوستر جديد.. هل خرجت "رؤيا" من دائرة الأحداث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر صناع المسلسل التركي "المتوحش" بوسترا جديدا للموسم الثاني من العمل، تغيب عنه الممثلة سيماي بارلاس التي تؤدي دور "رؤيا"، ما يعزز الاعتقاد بأن دورها يقتصر على الحلقات الأولى من الموسم الجديد.

ويركز البوستر الجديد على شخصيات "يمان- علي" الذي لايزال البطل الأساسي للمسلسل، و"نسليهان"، و"غوفين"، و"سرحان"، و"ألاز"، و"آسي"، والشخصيتين الجديدتين "ديرين" و"هاندا".

وفي الحلقات الأولى من الموسم الثاني، تتعرض "رؤيا" للاختطاف، وتقتل بعد محاولتها الهروب، وبينما يكون "يمان- علي" مصدومًا لمقتلها، يكتشف متأخراً أنها حاولت إيصال رسالة له تطلب فيها منه إنقاذها.

ويمسك "يمان- علي" بطرف الخيط الذي يكشف عن هوية قاتليها، ويتحالف في خطوة غير متوقعة مع عدوه اللدود "سرحان" للإيقاع بهم، ويكون للأخير مصلحة في ذلك وهو استعادة ابنه "جان" الذي كان في رعاية "رؤيا".

وفيما تبقى الأحداث مفتوحة على كل الاحتمالات، أتى البوستر الجديد ليخلط الأوراق لدى المشاهدين، خاصة أن الإعلان الترويجي الأول للموسم الثاني، كان قد تضمن لقطات لزفاف "رؤيا" و"يمان- علي".



