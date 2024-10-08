مسلسل عن محمد عبده وفيلم "كابتن ماجد".. هذا ما كشفه تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر تركي آل الشيخ، صورتين، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء، كشف من خلالها عن تحضيرات هيئة الترفيه في السعودية، لمشروع مسلسل وثائقي عن "فنان العرب" محمد عبده، وفيلم بعنوان "كابتن ماجد".

ولم يكتب آل الشيخ أي تفاصيل عن المشروعين، لكن إحدى الصورتين، كانت لغلاف سيناريو، كُتب عليه "مسلسل فنان العرب محمد عبده"، وأظهرت الصورة جانباً من العرض التقديمي للمشروع.

وكشفت أن المسلسل سيكون "ديكو دراما"، وثائقي- تمثيلي، تحمل توقيع الكاتب عبدالله ثابت، و"يحاكي قصة الفنان محمد عبده، ويسلط الضوء على العديد من مراحله حياته الفنية، والاجتماعية"، وستقدم القصة في 3 أجزاء، كل جزء 13 حلقة.



أما فيلم "كابتن ماجد"، فسيروي "أحداث تألق المنتخب الوطني السعودي في بطولات آسيا، من عيون أفضل لاعب سعودي، وآسيوي" في إشارة لنجم كرة القدم السعودي ماجد عبدالله، الذي يحمل بوستر الفيلم الأولي صورته، وستكون مدة لفيلم من 90 إلى 120 دقيقة.