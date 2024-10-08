وفاة المغنية سيسي هيوستن والدة الراحلة ويتني هيوستن

(CNN)-- توفيت سيسي هيوستن، المغنية الحائزة على جائزتي غرامي، عن عمر 91 عامًا، وفقا لما ذكرته غويندولين كوين، ممثلة ملكية ابنتها المغنية الراحلة ويتني هيوستن.

وجاء في بيان أن المغنية كانت محاطة بعائلتها عندما توفيت، صباح الإثنين، في دار لرعاية المسنين، وقال البيان إنها كانت مصابة بمرض الزهايمر.

وقالت زوجة ابنها بات هيوستن: "لقد كانت الأم سيسي شخصية قوية في حياتنا. امرأة ذات إيمان عميق وقناعة، تهتم كثيرًا بالعائلة والخدمة والمجتمع. وستظل مسيرتها المهنية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود في مجال الموسيقى والترفيه في صدارة قلوبنا".

وكانت إميلي درينكارد، المعروفة باسم سيسي هيوستن الأصغر بين 8 أولاد للراحل نيكولاس وديليا ماي درينكارد، وفقًا للسيرة الذاتية التي قدمتها العائلة.

وفي عام 1938، عندما كانت في الخامسة من عمرها، بدأت هيوستن مسيرتها الغنائية، عندما انضمت إلى شقيقتها آن وأخويها لاري ونيكي في فرقة الإنجيل، "The Drinkard Four"، حسبما جاء في السيرة الذاتية، وفي وقت لاحق، انضمت شقيقتاها لي وماري إلى المجموعة، التي أعيدت تسميتها باسم The" Drinkard Singers".

وفي عام 1963، مع الأعضاء المتبقين في "The Drinkard Sisters"، شكلت سيسي هيوستن التشكيلة الأصلية لـ The Sweet Inspirations، والتي لعبت دور الكورال وراء العديد من الفنانين طوال فترة الستينيات، وأصدرت أول ألبوم منفرد لها بعنوان "تقديم سيسي هيوستن" في عام 1969.

وحازت الراحلة سيسي هيوستن على جائزة غرامي مرتين، وقدمت مسيرة مهنية ناجحة، وأصدرت 10 ألبومات فردية، بالإضافة لألبومات مجُمعة، وتسجيلات تعاونت فيها مع فنانين آخرين.

وخلال مسيرتها كمغنية، قامت بالتسجيل والأداء في أنماط متنوعة من الموسيقى، مع مجموعة واسعة من الفنانين كالمغني الراحل إلفيس بريسلي، وكان من بينهم أيضًا ابنتها المغنية الراحلة ويتني هيوستن، التي توفيت عام 2012 ، عن عمر يناهز 48 عاما.

وكتبت سيسي هيوستن مذكراتها في عام 2013 بعنوان "تذكر ويتني: قصتي عن الحب والخسارة والليلة التي توقفت فيها الموسيقى".

وخلال إطلالتها في برنامج "The View" في العام ذاته، قالت سيسي إنها كتبت الكتاب "لإعلام الجميع بأن (ويتني هيوستن) لم تكن في الواقع كما اعتقدوا"، وواصلت القول إن ابنتها "كانت طفلة رائعة ومعطاءة ومُحبة"، وأضافت: "لديها عيوبها الصغيرة ولكن مثل أي شخص آخر".

وكانت سيسي أيضًا أمًا لـ غاري ومايكل وجدة لأحفاد عديدين، وبعد وفاة ابنتها عاشت مأساة أخرى، حينما توفيت حفيدتها بوبي كريستينا براون، عن عمر 22 عامًا، بعد وفاة والدتها ويتني بـ 3 سنوات.



